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Хореографія з ноткою хорору: Maruv презентувала нове танцювальне відео

17 Листопада 2021, 10:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Maruv

Епатажна співачка Maruv презентувала танцювальне відео на свою пісню Money.

У кадрі співачка постала в чорному обтислому комбінезоні з прозорими вставками. Образ вона доповнила яскравим макіяжем із акцентом на чорні губи та каре.

Незвичайна локація та хореографія з ноткою хорору. Плавні і, водночас, зухвалі рухи, складні конструкції – все це Maruv виконує синхронно зі своїм балетом.

Шанувальники артистки вже давно оцінили її танцювальні можливості. Реакція під цим відео також не змусила на себе довго чекати.

  • Таке незвичайне танцювальне відео. Граціозні павучихи забирають до себе в павутиння всі наші серця.
  • Нереальна пісня, а хореографія просто вищій пілотаж.
  • Незвичайна хореографія, але мені так подобається.
  • І знову крута картинка, чудовий голос, привабливі костюми і бездоганна пластика!
  • Королева павуків.
  • Без підборів рухи зовсім інші, розкішно.
  • Все як завжди бездоганно.
  • Ще одна чудова робота.
  • Неймовірно гарне відео.
  • Завжди різна та неповторна. – Пишуть користувачі мережі.

Раніше Maruv поділилася відвертим фото з відпочинку. Співачка опублікувала знімок, на якому позує в чорному купальнику з прозорими вставками.

У кадрі виконавиця постала біля пальми в повний зріст.

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