Епатажна співачка Maruv презентувала танцювальне відео на свою пісню Money.
У кадрі співачка постала в чорному обтислому комбінезоні з прозорими вставками. Образ вона доповнила яскравим макіяжем із акцентом на чорні губи та каре.
Незвичайна локація та хореографія з ноткою хорору. Плавні і, водночас, зухвалі рухи, складні конструкції – все це Maruv виконує синхронно зі своїм балетом.
Шанувальники артистки вже давно оцінили її танцювальні можливості. Реакція під цим відео також не змусила на себе довго чекати.
- Таке незвичайне танцювальне відео. Граціозні павучихи забирають до себе в павутиння всі наші серця.
- Нереальна пісня, а хореографія просто вищій пілотаж.
- Незвичайна хореографія, але мені так подобається.
- І знову крута картинка, чудовий голос, привабливі костюми і бездоганна пластика!
- Королева павуків.
- Без підборів рухи зовсім інші, розкішно.
- Все як завжди бездоганно.
- Ще одна чудова робота.
- Неймовірно гарне відео.
- Завжди різна та неповторна. – Пишуть користувачі мережі.
Раніше Maruv поділилася відвертим фото з відпочинку. Співачка опублікувала знімок, на якому позує в чорному купальнику з прозорими вставками.
У кадрі виконавиця постала біля пальми в повний зріст.