Епатажна співачка Maruv презентувала танцювальне відео на свою пісню Money.

У кадрі співачка постала в чорному обтислому комбінезоні з прозорими вставками. Образ вона доповнила яскравим макіяжем із акцентом на чорні губи та каре.

Незвичайна локація та хореографія з ноткою хорору. Плавні і, водночас, зухвалі рухи, складні конструкції – все це Maruv виконує синхронно зі своїм балетом.

Шанувальники артистки вже давно оцінили її танцювальні можливості. Реакція під цим відео також не змусила на себе довго чекати.

Таке незвичайне танцювальне відео. Граціозні павучихи забирають до себе в павутиння всі наші серця.

Нереальна пісня, а хореографія просто вищій пілотаж.

Незвичайна хореографія, але мені так подобається.

І знову крута картинка, чудовий голос, привабливі костюми і бездоганна пластика!

Королева павуків.

Без підборів рухи зовсім інші, розкішно.

Все як завжди бездоганно.

Ще одна чудова робота.

Неймовірно гарне відео.

Завжди різна та неповторна. – Пишуть користувачі мережі.

Раніше Maruv поділилася відвертим фото з відпочинку. Співачка опублікувала знімок, на якому позує в чорному купальнику з прозорими вставками.

У кадрі виконавиця постала біля пальми в повний зріст.