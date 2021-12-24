Украинская эпатажная певица Maruv выпустила новую песню, которая получила название Прощай.
В новом треке Maruv поет о том, что прощается со своей любовь, однако просит, чтобы ее не забывали. Кроме того, под анонсом композиции в Instagram артистка оставила неоднозначную подпись.
— Все хорошее имеет свойство когда-то заканчиваться. Этой песней я хочу сказать прощай старой главе моей жизни, — написала Maruv.
Поклонники музыкальную композицию оценили, однако отметили, что их насторожили оставленные Maruv слова под публикацией.
- Как вовремя.
- Срочно пояснительную бригаду!
- Паникуем всей страной, Аня, что случилось?
- Как так получается, что каждая твоя песня как раз в тему моей жизни?
- Наверное в народное пение перейдет.
- Что же это за интрига такая?
- Надеюсь, никто не разводится.
- Очень красивая песня!
- Это что-то из ранней Maruv.
- Грустная, но приятная песня.
- Побольше таких песен, пожалуйста!
- Звуки паники.
- Интрига удалась. Все в напряжении.
- Может впереди новая глава — беременность. — Пишут пользователи сети.
Также поклонники Maruv оценили обложку к песне, поскольку на фото изображена юная певица.
Артистка не только поет, но и танцует, активно развиваясь в этой сфере. Так, недавно Maruv презентовала танцевальное видео на свою песню Money.
В кадре певица предстала в черном облегающем комбинезоне с прозрачными вставками.