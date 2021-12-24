Украинская эпатажная певица Maruv выпустила новую песню, которая получила название Прощай.

В новом треке Maruv поет о том, что прощается со своей любовь, однако просит, чтобы ее не забывали. Кроме того, под анонсом композиции в Instagram артистка оставила неоднозначную подпись.

— Все хорошее имеет свойство когда-то заканчиваться. Этой песней я хочу сказать прощай старой главе моей жизни, — написала Maruv.

Поклонники музыкальную композицию оценили, однако отметили, что их насторожили оставленные Maruv слова под публикацией.

Как вовремя.

Срочно пояснительную бригаду!

Паникуем всей страной, Аня, что случилось?

Как так получается, что каждая твоя песня как раз в тему моей жизни?

Наверное в народное пение перейдет.

Что же это за интрига такая?

Надеюсь, никто не разводится.

Очень красивая песня!

Это что-то из ранней Maruv.

Грустная, но приятная песня.

Побольше таких песен, пожалуйста!

Звуки паники.

Интрига удалась. Все в напряжении.

Может впереди новая глава — беременность. — Пишут пользователи сети.

Также поклонники Maruv оценили обложку к песне, поскольку на фото изображена юная певица.

Артистка не только поет, но и танцует, активно развиваясь в этой сфере. Так, недавно Maruv презентовала танцевальное видео на свою песню Money.

В кадре певица предстала в черном облегающем комбинезоне с прозрачными вставками.