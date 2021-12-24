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Развод или беременна? Maruv в новой песне попрощалась со старой жизнью

24 декабря 2021, 09:41
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
maruv
Источник: Maruv

Украинская эпатажная певица Maruv выпустила новую песню, которая получила название Прощай.

В новом треке Maruv поет о том, что прощается со своей любовь, однако просит, чтобы ее не забывали. Кроме того, под анонсом композиции в Instagram артистка оставила неоднозначную подпись.

— Все хорошее имеет свойство когда-то заканчиваться. Этой песней я хочу сказать прощай старой главе моей жизни, — написала Maruv.

Поклонники музыкальную композицию оценили, однако отметили, что их насторожили оставленные Maruv слова под публикацией.

  • Как вовремя.
  • Срочно пояснительную бригаду! 
  • Паникуем всей страной, Аня, что случилось?
  • Как так получается, что каждая твоя песня как раз в тему моей жизни?
  • Наверное в народное пение перейдет.
  • Что же это за интрига такая?
  • Надеюсь, никто не разводится.
  • Очень красивая песня!
  • Это что-то из ранней Maruv.
  • Грустная, но приятная песня.
  • Побольше таких песен, пожалуйста!
  • Звуки паники.
  • Интрига удалась. Все в напряжении.
  • Может впереди новая глава — беременность. — Пишут пользователи сети.
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Также поклонники Maruv оценили обложку к песне, поскольку на фото изображена юная певица.

Артистка не только поет, но и танцует, активно развиваясь в этой сфере. Так, недавно Maruv презентовала танцевальное видео на свою песню Money.

В кадре певица предстала в черном облегающем комбинезоне с прозрачными вставками.

Теги
Maruv , Песня , прем’єра
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