Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян купила знамените намисто принцеси Діани з аметистовим хрестом і діамантами. Його монархиня одягала на благодійний бал в Лондоні в 1987 році.

Прикрасу на аукціоні Sotheby’s Royal & Noble було продано Кім Кардашьян за $197 453. Ця сума вдвічі більше стартової ціни.

Раніше намисто у вигляді хреста належало бізнесменові Наїму Атталлі, проте на публіці його носити тільки принцеса Діана.

Варто зазначити, що реакція користувачів мережі на таке придбання Кім не змусила себе довго чекати. Фанати зірки знають, що у неї є тяга до речей померлих знаменитостей.

Наприклад, у зірки є нефритовий браслета акторки Елізабет Тейлор, годинник від Cartier, що належав першій леді США Жаклін Кеннеді та інші речі.

