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Розкрадачка гробниць: Кім Кардаш’ян купила кулон принцеси Діани за понад ніж $197 тис.

19 Січня 2023, 14:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ким Кардашьян
Джерело: Depositphotos

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян купила знамените намисто принцеси Діани з аметистовим хрестом і діамантами. Його монархиня одягала на благодійний бал в Лондоні в 1987 році.

Прикрасу на аукціоні Sotheby’s Royal & Noble було продано Кім Кардашьян за $197 453. Ця сума вдвічі більше стартової ціни.

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– Це смілива прикраса за розміром, кольором і стилем, яке не може не заявити про себе, будь то віра або мода — або навіть те й інше. Ми раді, що цей твір знайшов нове життя в руках іншого всесвітньо відомого імені, – поділився у своїй заяві глава ювелірного відділу Sotheby London Крістіан Споффорт.

Раніше намисто у вигляді хреста належало бізнесменові Наїму Атталлі, проте на публіці його носити тільки принцеса Діана.

Варто зазначити, що реакція користувачів мережі на таке придбання Кім не змусила себе довго чекати. Фанати зірки знають, що у неї є тяга до речей померлих знаменитостей.

Наприклад, у зірки є нефритовий браслета акторки Елізабет Тейлор, годинник від Cartier, що належав першій леді США Жаклін Кеннеді та інші речі.

  • У всьому цьому є щось дуже зловісне.

  • Кім у своїй Волан-де-Морт ері.

  • Кім дійсно розкрадачка гробниць.

  • Кім збирає предмети померлих знаменитостей, ніби це камені нескінченності. Кім, що ти плануєш?!

Варто зазначити, Кардаш’ян не завжди купує речі, іноді вона бере їх просто одягти, як було з сукнею Мерилін Монро. Так, Кім з’явилася в сукні Монро на благодійному заході Met Gala 2022.

Однак бізнесвумен зіпсувала її – воно тріснуло по швах.

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Джерело
People
Теги
аукціон Кім Кардаш’ян принцеса Діана
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