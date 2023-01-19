Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян купила знамените намисто принцеси Діани з аметистовим хрестом і діамантами. Його монархиня одягала на благодійний бал в Лондоні в 1987 році.

Прикрасу на аукціоні Sotheby’s Royal & Noble було продано Кім Кардашьян за $197 453. Ця сума вдвічі більше стартової ціни.

Kim Kardashian has purchased Princess Diana’s iconic diamond cross necklace. ????: https://t.co/L13QJCDbaP pic.twitter.com/Mn3QTdBfeO — Pop Crave (@PopCrave) January 18, 2023

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– Це смілива прикраса за розміром, кольором і стилем, яке не може не заявити про себе, будь то віра або мода — або навіть те й інше. Ми раді, що цей твір знайшов нове життя в руках іншого всесвітньо відомого імені, – поділився у своїй заяві глава ювелірного відділу Sotheby London Крістіан Споффорт.

Раніше намисто у вигляді хреста належало бізнесменові Наїму Атталлі, проте на публіці його носити тільки принцеса Діана.

Варто зазначити, що реакція користувачів мережі на таке придбання Кім не змусила себе довго чекати. Фанати зірки знають, що у неї є тяга до речей померлих знаменитостей.

Наприклад, у зірки є нефритовий браслета акторки Елізабет Тейлор, годинник від Cartier, що належав першій леді США Жаклін Кеннеді та інші речі.

У всьому цьому є щось дуже зловісне.

Кім у своїй Волан-де-Морт ері.

Kim in her Voldemort era https://t.co/QKVc586zys — . (@vivianaapina) January 19, 2023

Кім дійсно розкрадачка гробниць.

She’s really the tomb raider atp ???? https://t.co/5GB8MeXyIt — Viwé (@viwe_martins) January 18, 2023

Кім збирає предмети померлих знаменитостей, ніби це камені нескінченності. Кім, що ти плануєш?!

She’s collecting dead celebrity items like they were infinity stones. Kim what are you planning?!? https://t.co/nG4zbcoWDl — Brandon Sams (@BrandonSams18) January 19, 2023

Варто зазначити, Кардаш’ян не завжди купує речі, іноді вона бере їх просто одягти, як було з сукнею Мерилін Монро. Так, Кім з’явилася в сукні Монро на благодійному заході Met Gala 2022.

Однак бізнесвумен зіпсувала її – воно тріснуло по швах.