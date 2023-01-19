Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян купила знаменитое ожерелье принцессы Дианы с аметистовым крестом и бриллиантами. Его монархиня надевала на благотворительный бал в Лондоне в 1987 году.

Украшение на аукционе Sotheby’s Royal & Noble было продано Ким Кардашьян за $197 453. Эта сумма вдвое больше стартовой цены.

Kim Kardashian has purchased Princess Diana’s iconic diamond cross necklace. ????: https://t.co/L13QJCDbaP pic.twitter.com/Mn3QTdBfeO — Pop Crave (@PopCrave) January 18, 2023 Сейчас смотрят

— Это смелое украшение по размеру, цвету и стилю, которое не может не заявить о себе, будь то вера или мода — или даже то и другое. Мы рады, что это произведение обрело новую жизнь в руках другого всемирно известного имени, — поделился в своем заявлении глава ювелирного отдела Sotheby London Кристиан Споффорт.

Ранее ожерелье в виде креста принадлежало бизнесмену Наиму Атталле, однако на публике его носить только принцесса Диана.

Стоит отметить, что реакция пользователей сети на такое приобретение Ким не заставила себя долго ждать. Фанаты звезды знают, что у нее есть тяга к вещам умерших знаменитостей.

Например, у звезды есть нефритовый браслета актрисы Элизабет Тейлор, часы от Cartier, принадлежавшие первой леди США Жаклин Кеннеди и другие вещи.

Во всем этой есть что-то очень зловещее.

Ким в своей Волан-де-Морт эре.

Kim in her Voldemort era https://t.co/QKVc586zys — . (@vivianaapina) January 19, 2023

Ким действительно расхитительница гробниц.

She’s really the tomb raider atp ???? https://t.co/5GB8MeXyIt — Viwé (@viwe_martins) January 18, 2023

Ким собирает предметы умерших знаменитостей, как будто это камни бесконечности. Ким, что ты планируешь?!

She’s collecting dead celebrity items like they were infinity stones. Kim what are you planning?!? https://t.co/nG4zbcoWDl — Brandon Sams (@BrandonSams18) January 19, 2023

Стоит отметить, Кардашьян не всегда приобретает вещи, иногда она берет их поносить, как было с платьем Мэрилин Монро. Так, Ким появилась в платье Монро на благотворительном мероприятии Met Gala 2022.

Однако бизнесвумен испортила его — оно треснуло по швам.