Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян отримала штраф у розмірі $1,26 млн за рекламу криптовалюти в Instagram. Покарання не зможе покрити навіть виторг з реклами.

Рішення про штраф винесла Комісія з цінних паперів та бірж США. Як виявилося, все через те, що Кім не вказала, що публікація була проспонсорована. Зірка була змушена заявити публіці, що отримала за допис $250 тис.

Тепер Кардаш’ян зобов’язалася сплатити штраф, а також співпрацювати зі слідством. Також зірці заборонено рекламувати криптовалюту у найближчі три роки.

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У відомстві також нагадали, що закон зобов’язує вказувати на плату за просування інвестицій у цінні папери – всі зірки повинні вказувати вартість реклами.

Примітно, що штраф на Кім наклали за допис 2021 року – криптовалюту EthereumMax зірка рекламувала у вигляді поради – ніби почула про неї від друзів.

– Це не фінансова порада, але я ділюся тим, що мені розповіли друзі про токени EthereumMax, – підписала рекламу акторка.

Зараз у Кім зовсім інші думки в голові – нещодавно Кардаш’ян похвалилася обручкою з діамантом за 33 $млн. Примітно, що на тлі цього їй приписують примирення з колишнім Пітом Девідсоном, з яким вона нещодавно розлучилася. В одному з недавніх інтерв’ю вона назвала його милим.