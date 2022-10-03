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$1,26 млн штрафу за рекламу криптовалюти: Кім Кардаш’ян поплатилася за пост у Instagram

3 Жовтня 2022, 18:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кім Кардаш'ян
Джерело: Getty Images

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян отримала штраф у розмірі $1,26 млн за рекламу криптовалюти в Instagram. Покарання не зможе покрити навіть виторг з реклами.

Рішення про штраф винесла Комісія з цінних паперів та бірж США. Як виявилося, все через те, що Кім не вказала, що публікація була проспонсорована. Зірка була змушена заявити публіці, що отримала за допис $250 тис.

Тепер Кардаш’ян зобов’язалася сплатити штраф, а також співпрацювати зі слідством. Також зірці заборонено рекламувати криптовалюту у найближчі три роки.

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У відомстві також нагадали, що закон зобов’язує вказувати на плату за просування інвестицій у цінні папери – всі зірки повинні вказувати вартість реклами.

Примітно, що штраф на Кім наклали за допис 2021 року – криптовалюту EthereumMax зірка рекламувала у вигляді поради – ніби почула про неї від друзів.

– Це не фінансова порада, але я ділюся тим, що мені розповіли друзі про токени EthereumMax, – підписала рекламу акторка.

Зараз у Кім зовсім інші думки в голові – нещодавно Кардаш’ян похвалилася обручкою з діамантом за 33 $млн. Примітно, що на тлі цього їй приписують примирення з колишнім Пітом Девідсоном, з яким вона нещодавно розлучилася. В одному з недавніх інтерв’ю вона назвала його милим.

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Джерело
CNBC
Теги
Instagram Кім Кардашян
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