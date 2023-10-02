Український дизайнер Андре Тан презентував нову колекцію свого бренду RDNT в рамках Тижня моди у Парижі.

Колекцію Birth of the Universe присвячено темі життя на Землі – народженню, еволюції та оновленню. Центральне місце відведено взаємодії всіх живих істот та зображенню жіночого лона, звідки починається подорож під назвою життя.

В речах бренду поєднуються функціональність та зручність. В образах віддається перевага мінімалізму та футуризму. Вбрання створювалось із використанням екоматеріалів, щоби нагадати про актуальність екосвідомості та етичної моди. Йдеться про відмову від шкіри та хутра тварин під час створення речей, також дотримання прав працівників.

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– Глобальне потепління, стихійні лиха, пандемії, економічні кризи та руйнівні війни впливають на всіх нас і змушують шукати відповіді на складні запитання. Як українці,ми особливо сильно це відчуваємо. Водночас з цим у глобальному масштабі трансформується наш спосіб роботи, життя та спілкування, – зазначив Андре Тан, презентуючи колекцію.

На подіум цього вечора вийшли українські супермоделі Аліна Байкова, Ірина Кравченко та Евеліна Мамбетова. Зокрема, українці оцінили появу на подіумі синьо-жовтого прапора.