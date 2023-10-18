Украинский дизайнер Андре Тан на себе почувствовал, что означает синдром отложенной жизни. Поэтому он решил поделиться с подписчиками советами, которые могут помочь избавиться от этого состояния.

Андре Тан отметил, что прежде всего надо осознать, что время жить именно здесь и сейчас. По мнению дизнайнера, в этом должна помочь постановка реалистичных целей, осознанность, отказ от негативных мыслей, внимание к собственным желаниям и прощание с ненужными вещами.

— Если на полке вас ждут джинсы, которые вы планируете носить, когда похудеете, кроме испорченного настроения и стресса они ничего, скорее всего, не дадут. Отдайте их кому-то и приобретите наконец для себя любимого новые! — советует модельер.

Андре Тан часто делится со своими подписчиками размышлениями на разные темы и приглашает поразмышлять вместе. Однако не всегда находит активный отклик.

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— Мне очень нравятся ваши посты. Каждый пост – как маленькая история и совет из жизни. Удивляет, что люди так мало ставят лайков, — отметила одна из комментаторов.

Вечными вопросами Андре Тан задается и при создании новых дизайнов. В начале октября он призвал мир открыть глаза, представив коллекцию на тему жизни на Земле.