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Аксесуари та доречне взуття: Андре Тан сказав, як створити стильний осінній образ 2023

6 Вересня 2023, 16:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
як створити стильний осінній образ 2023
Джерело: Pexels

З приходом нової пори року та змінами в погоді, кожну модницю хвилює питання – як створити стильний образ, і осінь тому не виняток. Це чудова пора для модних експериментів – уже не надто спекотно і ще не дуже холодно.

Дизайнер Андре Тан розповів, як створити стильний осінній образ 2023. Перше, що він рекомендує зробити – починати його складання з базового елемента. Це можуть бути джинси, штани, однотонна сукня.

– Якісна база – це вже половина стильного образу, пам’ятайте про це, – зазначив Андре Тан.

Не варто боятися текстур і різних матеріалів, таких як шкіра, замша, вовна, бавовна. Обирайте те, що вам подобається і сміливо поєднуйте.

Стильний образ допоможуть створити аксесуари. Додайте шарф, шапку, капелюх і прикраси. Експериментуйте.

Також варто підбирати доречне взуття.

– Чоботи на низьких підборах, козаки, лофери або зручні кросівки – стильних варіантів цієї осені дуже багато, – наголосив Андре Тан.

До слова, раніше Андре Тан назвав тренди верхнього одягу на осінь 2023. Дизайнер рекомендує звернути увагу на шкіряні куртки, тренчі, пальта тощо. Знаючи модні тенденції цього елемента гардероба, вам буде легше створити стильний осінній образ, тому рекомендує ознайомитися детальніше.

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