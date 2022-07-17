Німецький метал-гурт Rammstein підняв прапор України на концерті в Польщі.

16 липня колектив виступав у Варшаві в рамках туру Europe Stadium Tour 2022. Після виконання пісні Engel учасники гурту “пропливали” над натовпом фанатів на надувному човні. На цей момент клавішник Rammstein Крістіан Лоренц розгорнув український прапор.

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Варто відзначити овації публіки в цей момент. На концерті були присутні тисячі фанатів творчості колективу, серед яких були й українці, які опинилися в Польщі через повномасштабну війну в рідній країні.

Rammstein активно підтримує Україну у війні з РФ. Раніше колектив уже розгортав синьо-жовтий прапор на своєму концерті. Тоді вони виступали в Швейцарії в місті Цюріх.

Ба більше, раніше соліст Rammstein Тілль Ліндеманн допомагав українським біженцям на вокзалі в Берліні у зоні з волонтерами.