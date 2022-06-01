Німецький рок-гурт Rammstein підтримав Україну на концерті у Цюриху (Швейцарія). Під час заходу музиканти розгорнули синьо-жовтий прапор.

На концерті Rammstein зібралося близько 47 тис. шанувальників. Після виконання пісні Engel музиканти спустилися в натовп на надувних човнах, на яких перемістилися до основної сцени.

Потім один із учасників гурту взяв у фаната прапор України і підняв його над собою. Глядачі підтримали жест Rammstein бурхливими оваціями.

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Зазначимо, що гурт Rammstein не вперше підтримує Україну з початку повномасштабної війни.

Раніше соліст колективу Тілль Ліндеманн допомагав українським біженцям на вокзалі у Берліні в зоні з волонтерами. Він допоміг українкам заселитися в готель і оплатив їм номер.

Крім цього, гурт Rammstein скасував всі свої концерти у РФ та зазначив, що дії російського уряду не мають нічого спільного з людяністю.