Немецкая метал-группа Rammstein подняла флаг Украины на концерте в Польше.

16 июля коллектив выступал в Варшаве в рамках тура Europe Stadium Tour 2022. После исполнения песни Engel участники группы “проплывали” над толпой фанатов на надувной лодке. В этот момент клавишник Rammstein Кристиан Лоренц развернул украинский флаг.

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Стоит отметить овации публики в этот момент. На концерте присутствовали тысячи фанатов творчества коллектива, среди которых были и украинцы, которые оказались в Польше из-за полномасштабной войны в родной стране.

Rammstein активно поддерживает Украину в войне с РФ. Ранее коллектив уже разворачивал сине-желтый флаг на своем концерте. Тогда они выступали в Швейцарии в городе Цюрих.

Более того, ранее солист Rammstein Тилль Линдеманн помогал украинским беженцам на вокзале в Берлине в зоне с волонтерами.