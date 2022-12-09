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Розділити печаль та радість: Макс Барських випустив кліп на новорічну пісню

9 Грудня 2022, 11:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Макс Барских

Макс Барських випустив саундтрек до Нового Року. Артист представив сингл Before we say goodbye англійською мовою.

Барських додав, що захотів випустити трек для новорічного настрою, хай і в умовах війни – танцювальний біт вдалося поєднати з ліричною мелодією.

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– З початку весни я веду свій музичний щоденник. Кожна моя пісня була пов’язана з подіями, що відбуваються за умов війни. Також були й звернення до українців. Тому новорічна пісня Before we say goodbye допоможе підняти настрій на свята, – заявив артист.

Сам Макс додав, що Новий Рік він відзначатиме у Києві, щоб поділити радість та смуток з українцями. Раніше музикант зізнався, що йому було складно виходити на сцену після 24 лютого, але своєю творчістю він підтримує країну та армію. Барських також запевняє, що частина зароблених коштів йде на допомогу ЗСУ.

Наприкінці жовтня Барських разом зі співачкою Etolubov представили спільну пісню про кохання під час війни. Йдеться про трек Риму, і він розповість про кохання на відстані. Багато пар зараз спілкуються тільки за допомогою смартфонів, зберігаючи свої почуття.

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Макс Барських Новий Рік
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