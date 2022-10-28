Макс Барских и певица Etolubov представили общую песню о любви во время войны. Трек получил название Римую, и он адресован украинским парам.

Даже в условиях войны, разлуки и постоянной опасности многие пары по-прежнему сохраняют свою любовь.

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— Сегодня война идет на всех фронтах. Важно, чтобы музыка обретала новую форму и становилась ближе к молодому поколению. Вместе с Любой мы стремились создать чувственный и по-настоящему украинский поп-трек. Наш язык может и должен звучать современно, — заявил Барских.

Артистка Etolubov также считает, что любовь можно поддерживать на расстоянии, пусть и только с помощью экранов смартфонов.

— Сегодня миллионы украинцев разлучены расстоянием — и их общение ограничивается только мобильными телефонами. Римую – песня обо всех, кто лелеет свои чувства, несмотря на испытание расстоянием, — заявила певица.

Напомним, что с самого начала полномасштабного вторжения Макс активно поддерживает Украину. На фоне этого Барских отказался выступать в Азербайджане из-за агрессии. По заявлению артиста, всему виной был вооруженный конфликт страны с Арменией, и проведенные параллели с РФ.