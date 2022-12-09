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Разделить печаль и радость: Макс Барских выпустил клип на новогоднюю песню

9 декабря 2022, 11:53
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Макс Барских

Макс Барских выпустил саундтрек к Новому году. Артист представил сингл Before we say goodbye на английском языке.

Барских добавил, что захотел выпустить трек для новогоднего настроения, пусть и в условиях войны — танцевальный бит удалось совместить с лирической мелодией.

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— С начала весны я веду свой музыкальный дневник. Каждая моя песня была связана с событиями, которые происходят в условиях войны. Также были и обращения к украинцам. Поэтому новогодняя песня Before we say goodbye поможет поднять настроение на праздники, — заявил артист.

Сам Макс добавил, что Новый год он будет отмечать в Киеве, чтобы разделить радость и печаль с украинцами. Раньше музыкант признался, что ему было сложно выходить на сцену после 24 февраля, но своим творчеством он поддерживает страну и армию. Барских также уверяет, что часть заработанных средств идет на помощь ВСУ.

В конце октября Барских вместе с певицей Etolubov представили общую песню о любви во время войны. Речь идет о треке Римую, и он расскажет о любви на расстоянии. Многие пары сейчас общаются только с помощью смартфонов, сохраняя свои чувства.

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Макс Барских Новый год
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