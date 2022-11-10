Український співак Макс Барських розповів, яким бачить закінчення війни із Росією. Про це артист поділився в одному зі своїх останніх інтерв’ю в Казахстані.

Макс хоче, щоб війна якнайшвидше закінчилася, але лише нашою перемогою, звільненням територій та можливістю для кожного українця повернутися додому.

– Кінець війни можливий у той момент, коли Росія відведе свої війська з території України та виплатить репарації за знищені міста, – вважає Барських.

Це позитивне закінчення, проте є й більш трудомістке.

Зараз дивляться

– Інакше війна триватиме довго — поки наша армія не викине армію РФ, що розсипається, з нашої території. Іншого не дано, я свято вірю у перемогу! – додав артист.

Музикант впевнений, що наш народ не відступить – це наш дім, тому дороги назад просто немає.

Наразі співак активно займається творчістю – найчастіше його нові роботи стосуються людських почуттів та війни в Україні. Нещодавно Барських випустив нову пісню Римую, яку він виконав разом зі своєю колегою Etolubov. Вона присвячена українським парам, які за умов війни підтримують зв’язок лише за допомогою смартфонів.