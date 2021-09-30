Джеймі Спірс, батько американської співачки Брітні Спірс, прокоментував рішення суду відсторонити його від опіки над донькою. Відповідну заяву опублікував його адвокат Вівіан Торін.

Джеймі заявив, що завжди діяв в інтересах доньки, і робив так, як їй було б краще. Він висловив своє розчарування результатами слухання, й описав, скільки щоденних турбот і роботи було виконано протягом 13 років в якості опікуна Брітні.

– Містер Спірс беззастережно любить свою доньку Брітні. Протягом 13 років він намагався робити те, що в її інтересах. Це почалося з того, що вона добровільно погодилася, щоб він став її опікуном. Договір включав у себе допомогу у відродженні її кар’єри та налагодженні спілкування з дітьми. Всі, хто намагався допомогти людині, у якої є проблеми з психічним здоров’ям знають, що за цим стоїть величезна кількість щоденних турбот і роботи, – йдеться в заяві.

Адвокат зазначив, що Джеймі не відповідає на помилкові, спекулятивні та необґрунтовані напади на нього із боку громадськості. Крім того, він заявив, що має намір продовжувати піклуватися про доньку.

– Не дивлячись на відсторонення, містер Спірс продовжить піклуватися про інтереси своєї доньки і сумлінно працювати над позитивним рішенням усіх питань, – сказано в заяві.

Нагадаємо, що 29 вересня суд призупинив опікунство батька над Брітні Спірс. Суддя постановила, що чоловік більше не керуватиме майном доньки, і позбавила його права розпоряджатися її фінансами.

Бухгалтер Джон Забела тимчасово контролюватиме фінанси Спірс, поки не буде остаточного рішення суду. Слухання призначено на 12 листопада.