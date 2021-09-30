Джейми Спирс, отец американской певицы Бритни Спирс, прокомментировал решение суда отстранить его от опеки над дочерью. Соответствующее заявление опубликовал его адвокат Вивиан Торин.

Джейми заявил, что всегда действовал в интересах дочери, и делал так, как ей было бы лучше. Он выразил свое разочарование результатами слушаний, и описал, сколько ежедневных забот и работы было проделано на протяжении 13 лет в качестве опекуна Бритни.

— Мистер Спирс безоговорочно любит свою дочь Бритни. В течение 13 лет он пытался делать то, что в ее интересах. Это началось с того, что она добровольно согласилась, чтобы он стал ее опекуном. Договор включал в себя помощь в возрождении ее карьеры и налаживании общения с детьми. Все, кто пытался помочь человеку, у которого есть проблемы с психическим здоровьем знают, что за этим стоит огромное количество ежедневных забот и работы, — говорится в заявлении.

Адвокат отметил, что Джейми не отвечает на ложные, спекулятивные и необоснованные нападки на него со стороны общественности. Кроме того, он заявил, что намерен продолжать заботиться о дочери.

— Несмотря на отстранение, мистер Спирс продолжит заботиться об интересах своей дочери и добросовестно работать над положительным разрешением всех вопросов, — сказано в заявлении.

Напомним, что 29 сентября суд приостановил опекунство отца над Бритни Спирс. Судья постановила, что мужчина больше не будет управлять имуществом дочери, и лишила его права распоряжаться ее финансами.

Бухгалтер Джон Забел временно будет контролировать финансы Спирс, пока не будет окончательного решения суда. Слушание назначено на 12 ноября.