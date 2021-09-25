Батько Брітні Спірс відстежував дзвінки, текстові повідомлення та пошту співачки

Колишній співробітник служби охорони, найнятої батьком американської співачки Брітні Спірс, розповів про те, як опікуни за допомогою технологій прослуховування роками стежили за спілкуванням та діями артистки.

За його словами, компанія охорони, найнята для її захисту, відстежувала повідомлення та розмови зі спальні, включаючи спілкування з хлопцем Брітні. Охорона запустила потужний пристрій моніторингу, який таємно записував аудіозаписи.

Компанія Black Box відстежувала всі текстові повідомлення, дзвінки в FaceTime, замітки, історію браузера та фотографії. За словами екс-співробітника, телефон Брітні та зміст особистих розмов часто використовували для контролю співачки.

Фірма отримала доступ до телефону американської артистки, увійшовши в її обліковий запис на iCloud та зв’язавши його зі своїм iPad.

Коли колишній співробітник охоронної служби засумнівався у законності таких дій, то йому повідомили, що листування співачки перевірялося нібито для її безпеки та захисту.

Також йому повідомили, що адвокат Брітні Спірс знав про стеження. Інші екс-співробітники компанії підтвердили, що Спірс не могла навіть покинути будинок без супроводу працівників служби, які повідомляли про всі її пересування.