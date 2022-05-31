Через три місяці відсутності співачка MamaRika разом із чоловіком, коміком Сергієм Середою повернулася до свого будинку під Гостомелем. Артистка розповіла, як постраждало їхнє житло, зазначивши, що котрий день поспіль вони наводять лад.

В Instagram-stories артистка оприлюднила серію відео, показавши, що у них досі стоїть новорічна ялинка.

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– Народ, привіт… Нас не було вдома три місяці, дуже багато нюансів. Ми вигрібаємо бруд, безлад, ремонтуємо все. Є дуже багато всього, що потрібно зробити. У нас враження, що це ніколи не закінчиться, – наголосила співачка.

MamaRika повідомила, що у них ударною хвилею вибило вікна, повністю прогнила пральна машинка, тріснув унітаз і завелися мурахи.

– Насправді нам ще пощастило і нам гріх скаржитися, – визнала артистка.

Співачка із чоловіком орендують будинок. Так, раніше MamaRika розповіла, що до війни вони платили за житло $1,5 тис., проте зараз вважає, що це дорого.

Артистка сказала, що з настанням повномасштабної війни у неї змінилися пріоритети і вона може жити просто в коробці. Головне – щоб була гаряча вода для дитини та вбиральня.