Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Разбитые окна и грязь: MamaRika рассказала, в каком состоянии ее дом под Гостомелем

31 мая 2022, 09:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
MamaRika
Источник: MamaRika

Спустя три месяца отсутствия певица MamaRika вместе с мужем, комиком Сергеем Середой вернулась в свой дом под Гостомелем. Артистка рассказала, как пострадало их жилье, отметив, что который день подряд они наводят порядок.

В Instagram-stories артистка опубликовала серию видео, показав, что у них до сих пор стоит новогодняя елка.

Сейчас смотрят

— Народ, привет… Нас не было дома три месяца, очень много нюансов. Мы выгребаем грязь, беспорядок, ремонтируем все. Есть очень много всего, что нужно сделать. У нас впечатление, что это никогда не закончится, — отметила певица.

MamaRika сообщила, что у них ударной волной поразбивало окна, полностью прогнила стиральная машинка, треснул унитаз и завелись муравьи.

— На самом деле нам еще повезло и нам грех жаловаться, — признала артистка.

Певица с мужем арендуют дом. Так, ранее MamaRika рассказала, что до войны они платили за жилье $1,5 тыс., однако сейчас она считает, что это дорого.

Артистка сказала, что с наступлением полномасштабной войны у нее поменялись приоритеты и она может жить просто в коробке. Главное — чтобы была горячая вода для ребенка и туалет.

Читайте также:
MamaRikaНе выдержала: MamaRika вернулась в Украину с 9-месячным сыном

Теги
MamaRika
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь