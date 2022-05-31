Спустя три месяца отсутствия певица MamaRika вместе с мужем, комиком Сергеем Середой вернулась в свой дом под Гостомелем. Артистка рассказала, как пострадало их жилье, отметив, что который день подряд они наводят порядок.

В Instagram-stories артистка опубликовала серию видео, показав, что у них до сих пор стоит новогодняя елка.

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— Народ, привет… Нас не было дома три месяца, очень много нюансов. Мы выгребаем грязь, беспорядок, ремонтируем все. Есть очень много всего, что нужно сделать. У нас впечатление, что это никогда не закончится, — отметила певица.

MamaRika сообщила, что у них ударной волной поразбивало окна, полностью прогнила стиральная машинка, треснул унитаз и завелись муравьи.

— На самом деле нам еще повезло и нам грех жаловаться, — признала артистка.

Певица с мужем арендуют дом. Так, ранее MamaRika рассказала, что до войны они платили за жилье $1,5 тыс., однако сейчас она считает, что это дорого.

Артистка сказала, что с наступлением полномасштабной войны у нее поменялись приоритеты и она может жить просто в коробке. Главное — чтобы была горячая вода для ребенка и туалет.