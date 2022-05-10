Українська співачка MamaRika розповіла про плани усиновити дитину, а також зізналася, чи повернуться вони на своє колишнє місце проживання до Гостомелю (Київська область).

До повномасштабної війни артистка говорила, що в них із чоловіком, коміком Сергієм Середою є плани щодо усиновлення дитини. Наразі MamaRika зазначає, що продовжують думати про це і говорити.

Ба більше, виконавиця припускає, що, можливо, зараз саме той час, коли це варто реалізувати.

– Стільки діток залишилося без батьків. Я так розумію, що не все так просто. Є нюанси, начебто під час війни процедура усиновлення неможлива, оскільки батьки можуть зникнути безвісти… Можна стати опікунами. Ми думаємо про це, – зізналася артистка.

Вона додала, що в будь-якому разі хоче допомогти хоч одній дитині та стати для неї мамою. Але стати не тимчасовим опікуном, а саме – усиновити.

– Поки що ми не розуміємо, як це правильно зробити. Не має значення, яке у дитини минуле, ми все одно це зробимо. Дивитимемося по ситуації – це дитина, яка постраждала під час війни, або дитина, яка вже у притулку. Долі різні. Ми хочемо усиновити повністю, щоб це було наше, – наголосила співачка.

Каже, зараз вони тільки думають, але, можливо, цей процес прискориться, враховуючи всі події.

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Артистка зізналася, що на Київщину вони збираються повертатися, проте поки що не знає, як психологічно почуватиме себе в тому будинку, де їх застала війна.

– У мене цей будинок асоціюється вже зі страшними подіями… Я не впевнена, що почуватимуся там комфортно. Ми три дні прожили в режимі ракет над головою, просто кинули все та за 15 хвилин зібралися і поїхали. Він уцілів. Там прилітало дуже близько до містечка, – поділилася MamaRika.

До війни вони платили за житло $1,5 тис., наразі артистка каже, що це величезні гроші, і вони не розуміють, як і скільки платитимуть зараз.