Українська співачка MamaRika розповіла про плани усиновити дитину, а також зізналася, чи повернуться вони на своє колишнє місце проживання до Гостомелю (Київська область).
До повномасштабної війни артистка говорила, що в них із чоловіком, коміком Сергієм Середою є плани щодо усиновлення дитини. Наразі MamaRika зазначає, що продовжують думати про це і говорити.
Ба більше, виконавиця припускає, що, можливо, зараз саме той час, коли це варто реалізувати.
– Стільки діток залишилося без батьків. Я так розумію, що не все так просто. Є нюанси, начебто під час війни процедура усиновлення неможлива, оскільки батьки можуть зникнути безвісти… Можна стати опікунами. Ми думаємо про це, – зізналася артистка.
Вона додала, що в будь-якому разі хоче допомогти хоч одній дитині та стати для неї мамою. Але стати не тимчасовим опікуном, а саме – усиновити.
– Поки що ми не розуміємо, як це правильно зробити. Не має значення, яке у дитини минуле, ми все одно це зробимо. Дивитимемося по ситуації – це дитина, яка постраждала під час війни, або дитина, яка вже у притулку. Долі різні. Ми хочемо усиновити повністю, щоб це було наше, – наголосила співачка.
Каже, зараз вони тільки думають, але, можливо, цей процес прискориться, враховуючи всі події.
Артистка зізналася, що на Київщину вони збираються повертатися, проте поки що не знає, як психологічно почуватиме себе в тому будинку, де їх застала війна.
– У мене цей будинок асоціюється вже зі страшними подіями… Я не впевнена, що почуватимуся там комфортно. Ми три дні прожили в режимі ракет над головою, просто кинули все та за 15 хвилин зібралися і поїхали. Він уцілів. Там прилітало дуже близько до містечка, – поділилася MamaRika.
До війни вони платили за житло $1,5 тис., наразі артистка каже, що це величезні гроші, і вони не розуміють, як і скільки платитимуть зараз.
– Якщо так, як ми платили за житло до війни, то ми так не проживемо… Зараз я уявляю і думаю, це великі гроші… Пріоритети повністю змінилися і ти вийшов із зони комфорту. Я можу жити просто в коробці, якщо ви запитаєте мене. Просто потрібно, щоб був якийсь туалет і для дитини гаряча вода, – сказала артистка.