Українська співачка MamaRika повернулася з дев’ятимісячним сином в Україну, де продовжується повномасштабна війна, яку розв’язала Росія.

В Instagram артистка оприлюднила сімейне фото, на якому зображена разом із чоловіком, коміком Сергієм Середою та їхнім сином Давідом. Вона зазначила, що понад 1,5 місяця не витримала в розлуці.

– Я не витримала і повернулася в Україну, на рідну землю, в обійми коханого… Чи слід говорити, що ці троє на фото зараз найщасливіші люди у світі? Саме так, після 1,5 місяця розлуки возз’єднання нашої родини. Вчора ми святкували дев’ять місяців Давидика, – поділилися MamaRika.

Варто зазначити, що не всі артисти, які виїхали з України з початком повномасштабної війни, повертаються додому, особливо з маленькими дітьми.

Раніше MamaRika розповідала, як разом із сином залишила Україну. Понад 20 годин вони перетинали машиною молдовський кордон на пункті Старокозаче. Далі виконавиця переходила буферну зону о 2 годині ночі пішки з великою валізою та Давидом у візочку.

Кінцевою точкою була Польща, оскільки у Варшаві на них уже чекала мама артистки.