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Росомаха повертається: Г’ю Джекман засвітився на зйомках Дедпула 3

11 Липня 2023, 12:51
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джекман
Джерело: Depositphotos

Австралійський актор Г’ю Джекман показав кадри зі знімання довгоочікуваного фільму Дедпул 3. Зірка засвітився в супергеройському костюмі, без якого не можна його уявити.

Так, Г’ю в костюмі Росомахи стоїть разом із Раяном Рейнольдсом, який взяв на себе головну роль Дедпула в однойменному фільмі.

Джекман

– Не кліпай, – іронічно підписав знімок актор.

Цим фото Джекман підтвердив, що його герой братиме участь у фільмі про суперечливого персонажа в чорно-червоному костюмі. До того ж зовнішній вигляд у Росомахи оновлений – він більше схожий на оригінал з коміксу, а не з трилогії Людей Ікс, як багато хто звик його уявляти.

Нагадаємо, що Г’ю попрощався зі своїм героєм ще 2017 року, після виходу хітового фільму Логан. Схоже, актор не зміг встояти перед пропозицією знятися в Дедпулі 3, і готовий зробити повернення.

Нагадаємо, що останні роки Джекман бореться з раком шкіри – у квітні цього року він проходив біопсію. Це обстеження на рецидив раку шкіри. Артист закликав фанатів користуватися сонцезахисним кремом, і засмага не варта того ризику.

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