Австралійський актор Г’ю Джекман показав кадри зі знімання довгоочікуваного фільму Дедпул 3. Зірка засвітився в супергеройському костюмі, без якого не можна його уявити.

Так, Г’ю в костюмі Росомахи стоїть разом із Раяном Рейнольдсом, який взяв на себе головну роль Дедпула в однойменному фільмі.

Цим фото Джекман підтвердив, що його герой братиме участь у фільмі про суперечливого персонажа в чорно-червоному костюмі. До того ж зовнішній вигляд у Росомахи оновлений – він більше схожий на оригінал з коміксу, а не з трилогії Людей Ікс, як багато хто звик його уявляти.

Hugh Jackman as #Wolverine on the set of ‘DEADPOOL 3’ ???? pic.twitter.com/k4G753NZSa

— Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) July 10, 2023