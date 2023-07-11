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Росомаха возвращется: Хью Джекман засветился на съемках Дэдпула 3

11 июля 2023, 12:51
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Джекман
Источник: Depositphotos

Австралийский актер Хью Джекман показал кадры со съемок долгожданного фильма Дэдпул 3. Звезда засветился в супергеройском костюме, без которого нельзя его представить.

Так, Хью в костюме Росомахи стоит вместе с Райаном Рейнольдсом, который взял на себя главную роль Дэдпула в одноименном фильме. 

Джекман

— Не моргай, — иронично подписал снимок актер.

Этим фото Джекман подтвердил, что его герой будет участвовать в фильме о противоречивом персонаже в черно-красном костюме. К тому же, внешний вид у Росомахи обновленный — он больше похож на оригинал из комикса, а не из трилогии Людей Икс, как многие привыкли его представлять.

Напомним, что Хью попрощался со своим героем еще в 2017 году, после выхода хитового фильма Логан. Похоже, актер не смог устоять перед предложением сняться в Дэдпуле 3, и готов сделать возвращение.

Напомним, что последние годы Джекман борется с раком кожи — в апреле этого года он проходил биопсию. Это обследование на рецидив рака кожи. Артист призвал фанатов пользоваться солнцезащитным кремом, и загар не стоит того риска.

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