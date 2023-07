Австралийский актер Хью Джекман показал кадры со съемок долгожданного фильма Дэдпул 3. Звезда засветился в супергеройском костюме, без которого нельзя его представить.

Так, Хью в костюме Росомахи стоит вместе с Райаном Рейнольдсом, который взял на себя главную роль Дэдпула в одноименном фильме.

Этим фото Джекман подтвердил, что его герой будет участвовать в фильме о противоречивом персонаже в черно-красном костюме. К тому же, внешний вид у Росомахи обновленный — он больше похож на оригинал из комикса, а не из трилогии Людей Икс, как многие привыкли его представлять.

Hugh Jackman as #Wolverine on the set of ‘DEADPOOL 3’ ???? pic.twitter.com/k4G753NZSa

— Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) July 10, 2023