Австралийский актер Хью Джекман показал кадры со съемок долгожданного фильма Дэдпул 3. Звезда засветился в супергеройском костюме, без которого нельзя его представить.

Так, Хью в костюме Росомахи стоит вместе с Райаном Рейнольдсом, который взял на себя главную роль Дэдпула в одноименном фильме.

— Не моргай, — иронично подписал снимок актер.

Этим фото Джекман подтвердил, что его герой будет участвовать в фильме о противоречивом персонаже в черно-красном костюме. К тому же, внешний вид у Росомахи обновленный — он больше похож на оригинал из комикса, а не из трилогии Людей Икс, как многие привыкли его представлять.

Hugh Jackman as #Wolverine on the set of ‘DEADPOOL 3’ ???? pic.twitter.com/k4G753NZSa — Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) July 10, 2023

Напомним, что Хью попрощался со своим героем еще в 2017 году, после выхода хитового фильма Логан. Похоже, актер не смог устоять перед предложением сняться в Дэдпуле 3, и готов сделать возвращение.

Напомним, что последние годы Джекман борется с раком кожи — в апреле этого года он проходил биопсию. Это обследование на рецидив рака кожи. Артист призвал фанатов пользоваться солнцезащитным кремом, и загар не стоит того риска.