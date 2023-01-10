Г’ю Джекман спростував чутки про використання стероїдів для гри Росомахи у фільмах Людей Ікс. Австралійський актор додав, що старанно працював і знову тренуватиметься для гри свого героя у фільмі Дедпул 3.

Про це артист розповів у інтерв’ю HBO.

– Я не приймав стероїди і люблю свою роботу, зокрема й Росомаху. Я маю бути обережним із тим, що я говорю тут. Мені вже розповідали про побічні ефекти препаратів. Але ні, я просто зробив це по-старому. Я з’їв дуже багато курчат – мені дуже шкода всіх веганів та вегетаріанців. Буквально карма погана в мене, – віджартувався Джекман.

В іншому інтерв’ю Г’ю зізнався, що у 2000 році помилково вивчав поведінку вовків замість росомахи, оскільки не знав, що така тварина справді існує. Це була його перша гра в ролі Росомахи в Людях Ікс.

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Нагадаємо, що Джекман зіграє роль Росомахи у майбутньому Дедпулі 3 від Marvel. Раніше актор зізнався, що на те, щоб повернути собі форму, у нього піде близько 6 місяців – він лише тренуватиметься і проводитиме вільний час із сім’єю. Прем’єру картини заплановано на 6 вересня 2024 року.