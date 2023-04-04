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Засмага того не варта: Г’ю Джекман показав обличчя після біопсії

4 Квітня 2023, 14:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Г'ю Джекман
Джерело: Depositphotos

Австралійський актор Г’ю Джекман проходить обстеження на рецидив раку шкіри. Він зробив дві біопсії.

В Instagram Г’ю оприлюднив відеозвернення, на якому з’явився з пов’язкою на носі. Актор зазначив, що вирішив цим поділиться на випадок того, якщо його раптом хтось побачить на вулиці.

– Мені щойно зробили дві біопсії. Я щойно був у свого лікаря. Хочу нагадати вам, що базальноклітинний рак шкіри – найменш небезпечний з усіх. Будь ласка, користуйтеся сонцезахисним кремом. Воно того не варте. Неважливо, як сильно ви хочете засмагнути, повірте мені, – звернувся до шанувальників Г’ю.

Боротьба Джекмана з раком шкіри почалася 2013 року – тоді йому видалили бородавку на носі. У 2017-му акторові за два роки видалили шість ракових пухлин шкіри на обличчі.

Зараз дивляться

Відтоді він бореться з базальноклітинною карциномою.

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