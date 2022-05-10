Росію можуть позбавити участі в міжнародному конкурсі краси Міс Всесвіт, оскільки українці масово звертаються до Оргкомітету Міс Україна Всесвіт із цим проханням.

У своєму офіційному відеозверненні президент Міс Україна Всесвіт Анна Філімонова зазначила, що вона повністю підтримує цю позицію.

– Я особисто як директор конкурсу підтримую це і вважаю, що Росія не повинна брати участь у цьому конкурсі краси вже ніколи, оскільки це обурить більшу частину країн, які не хочуть бачити російську представницю поряд із собою. Я впевнена, що наші колеги та партнери з конкурсу Міс Всесвіт ухвалять правильне рішення і незабаром повідомлять нам про нього, – наголосила Філімонова.

Також вона додала, що президент конкурсу краси Міс Всесвіт Пола Шугарт із самого початку був на зв’язку з Оргкомітетом Міс Україна Всесвіт і підтримував український народ. Їхня організація робила велику кількість благодійних внесків та допомагала інформаційно, розміщуючи на своїх ресурсах пам’ятки про те, як іноземці можуть допомогти Україні.

Нагадаємо, що на Міс Всесвіту 2021 Україну представляла Анна Неплях. Дівчині не вдалося потрапити навіть у топ-16 претенденток на титул.