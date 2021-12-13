Переможницею конкурсу краси Міс Всесвіт 2021 стала представниця Індії Харнааз Сандху.
Церемонія нагородження пройшла в Ізраїлі. Корону дівчині вручили переможниця Міс Всесвіт 2020 Андреа Меза.
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Друге місце на Міс Всесвіт 2021 дісталося учасниці з ПАР Лалелі Мсване, а третє посіла Надіа Ферейра з Парагваю.
Що відомо про переможницю Міс Всесвіт 2021
Харнааз Сандху стала третьою індійкою, якій вдалося перемогти Міс Всесвіт. Нещодавно вона також завоювала титул Міс Діва 2021, а у 2019 році отримала корону Femina Miss India 2019.
Харнааз Сандху21 рік, вона родом з міста Чандігарх. Дівчина працює моделлю та акторкою.
Вона бере участь у конкурсах краси з підліткового віку. Як переможниця Міс Всесвіт 2021 Сандху буде проживати в Нью-Йорку та брати участь у низці заходів в усьому світі.
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Міс Всесвіт – це міжнародний конкурс краси, який був заснований у 1952 році і входить до Великої четвірки конкурсів краси. За корону щороку змагаються близько 80 дівчат з різних країн.
Цього року від України взяла участь 27-річна Анна Неплях з Дніпра.
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