Переможницею конкурсу краси Міс Всесвіт 2021 стала представниця Індії Харнааз Сандху.

Церемонія нагородження пройшла в Ізраїлі. Корону дівчині вручили переможниця Міс Всесвіт 2020 Андреа Меза.

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Друге місце на Міс Всесвіт 2021 дісталося учасниці з ПАР Лалелі Мсване, а третє посіла Надіа Ферейра з Парагваю.

Що відомо про переможницю Міс Всесвіт 2021

Харнааз Сандху стала третьою індійкою, якій вдалося перемогти Міс Всесвіт. Нещодавно вона також завоювала титул Міс Діва 2021, а у 2019 році отримала корону Femina Miss India 2019.

Харнааз Сандху21 рік, вона родом з міста Чандігарх. Дівчина працює моделлю та акторкою.

Вона бере участь у конкурсах краси з підліткового віку. Як переможниця Міс Всесвіт 2021 Сандху буде проживати в Нью-Йорку та брати участь у низці заходів в усьому світі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

Міс Всесвіт – це міжнародний конкурс краси, який був заснований у 1952 році і входить до Великої четвірки конкурсів краси. За корону щороку змагаються близько 80 дівчат з різних країн.

Цього року від України взяла участь 27-річна Анна Неплях з Дніпра.