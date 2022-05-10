Россию могут лишить участия в международном конкурсе красоты Мисс Вселенная, поскольку украинцы массово обращаются в Оргкомитет Мисс Украина Вселенная с этой просьбой.

В своем официальном видеообращении президент Мисс Украина Вселенная Анна Филимонова отметила, что она полностью поддерживает эту позицию.

— Я лично как директор конкурса поддерживаю это и считаю, что Россия не должна принимать участие в этом конкурсе красоты уже никогда, поскольку это возмутит большую часть стран, которые не хотят видит российскую представительницу рядом с собой. Я уверена, что наши коллеги и партнеры с конкурса Мисс Вселенная примут правильное решение и вскоре сообщат нам о нем, — отметила Филимонова.

Также она добавила, что президент конкурса красоты Мисс Вселенная Пола Шугарт с самого начала была на связи с Оргкомитетом Мисс Украина Вселенная и поддерживала украинский народ. Их организация делала большое количество благотворительных взносов и помогала информационно, размещая на своих ресурсах памятки о том, как иностранцы могут помочь Украине.

Напомним, что на Мисс Вселенной 2021 Украину представляла Анна Неплях. Девушке не удалось попасть даже в топ-16 претенденток на титул.