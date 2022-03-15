Украинский телеведущий Игорь Кондратюк рассказал об идеологии россиян и разрушенном доме под Киевом.

В эфире программы Факты ICTV Игорь признался, что о попадании российского снаряда в собственный дом ему сообщили соседи.

– Меня не было дома, мы сейчас на Западной Украине, выехали 2 марта. Соседи позвонили, потому что они это увидели. Прилетело также и в лес, который возле нас. Сначала они потушили пожар в лесу, а потом сообщили мне, что у нас с домом проблемы. Я выложил пост как иллюстрацию того, что рашисты обстреливают не военные базы, не аэродромы, и они не воюют с украинской армией. Они, трусы, обстреливают жилые дома и кварталы с множеством жертв. Они держат в облоге Мариуполь, бомбят Харьков. Это подлая, позорная русня, которой нет прощения. Скоро слово “русский” будет ассоциироваться со словами “преступник”, “убийца” и “насильник”, — сказал телеведущий.

Кондратюк добавил, что не поддерживает связь с российскими коллегами еще с 2014 года, когда РФ оккупировала украинский полуостров Крым.

– Мне не о чем с ними говорить. Им, казалось бы, умным людям, ближе имперская идеология Гитлера XXI века Путина, чем нормальные отношения между странами. Они имперцы, они россияне, нам с вами их не понять. Но однозначно это зло. В данном случае зло XXI века в Европе на планете Земля – это Российская Федерация во главе с убийцей Путиным. Россия для меня с 2014 года умерла, — подытожил телеведущий.

Напомним, что российские захватчики разрушили дом Кондратюка 14 марта. Снаряд повредил фасад дома, выбил все окна и разрушил ограждение. Кстати, именно в этот день Игорь отмечал 60-летие.