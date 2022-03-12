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Жували соплі і казали, що Путін хороший: Кондратюк жорстко пройшовся по росіянах

12 Березня 2022, 11:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Жували соплі і казали, що Путін хороший: Кондратюк жорстко пройшовся по росіянах

Український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк розкритикував російських зірок, а також розповів, як спілкуватися із жителями РФ. Так, шоумен нагадав про знаменитостей, які з 2014 року розповідали про добрі наміри Путіна.

Щодо жителів країни-агресора, у таких користувачів мережі потрібно запитувати, чий Крим.

– Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, потрібно перевірити їхні слова на щирість. Просто спитайте: Чий Крим? Далі треба діяти за ситуацією. Це стосується і їхніх зірок, які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що “путін добрий”, а зараз прозрівають, – заявив Кондратюк.

Продюсер додав, що ще у 2014 році “всіх сучих кримнашистів видалив як розумово відсталих” з соцмереж.

Деякі російські зірки не бояться розповісти правду про війну в Україні. Так, репер Oxxxymiron проведе серію благодійних концертів Russians Against War – прибуток із виступів він хоче передати на потреби українських біженців. Він зазначив, що всі заплановані заходи будуть проводитися не в Росії, оскільки за такі дії реперу загрожують кримінальні переслідування.

Його колега, репер Face заявив, що війна в Україні шокувала його, і він досі не може повірити в те, що відбувається.

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Теги
Ігор Кондратюк , Війна в Україні
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