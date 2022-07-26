Російському гурту Руки вверх заборонили в’їзд до Естонії

В Естонії запровадили п’ятирічну заборону на в’їзд до країни для російського гурту Руки вверх. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.

Очільник МЗС Урмаса Рейнсалу зазначив, що Росія за будь-якої можливості атакує Україну та продовжує масово вбивати мирних жителів, щоб досягти повної окупації територій.

– Туристичні та розважальні поїздки громадян Росії не виправдані. Особливо в контексті російських артистів, які відвідують окуповані РФ українські області з концертами на підтримку окупантів. Рішення МВС про відмову у в’їзді до Естонії членам гурту Руки вверх є правильним, – переконаний він.

Це не єдині обмеження, які запровадили проти РФ. Зокрема, російським артистам Філіпу Кіркорову та Поліні Гагаріній заборонили в’їзд до Естонії на п’ять років.

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Фото: Руки вверх