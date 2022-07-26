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Российской группе Руки вверх запретили въезд в Эстонию

26 июля 2022, 21:23
Юля Захарченко редактор ленты
Российской группе Руки вверх запретили въезд в Эстонию

В Эстонии ввели пятилетний запрет на въезд в страну для российской группы Руки вверх. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

Глава МИД Урмаса Рейнсалу отметил, что Россия при любой возможности атакует Украину и продолжает массово убивать мирных жителей, чтобы добиться полной оккупации территорий.

– Туристические и развлекательные поездки граждан России не оправданы. Особенно в контексте российских артистов, посещающих оккупированные РФ украинские области с концертами в поддержку оккупантов. Решение МВД об отказе во въезде в Эстонию членам группы Руки вверх верное, — убежден он.

Это не единственные ограничения, введенные против РФ. В частности, российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной запретили въезд в Эстонию на пять лет.

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Фото: Руки вверх

Источник
Укринформ
Теги
Естонія Музыка
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