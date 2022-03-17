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Російські агресори зруйнували будинок музичного продюсера Юрії Фальоси

17 Березня 2022, 14:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Російські агресори зруйнували будинок музичного продюсера Юрії Фальоси

У будівлю будинку й офісу українського музичного продюсера Юрія Фальоса, розташованого в Києві на Подолі, потрапив ворожий снаряд.

У Facebook Юрій опублікував пост, в якому повідомив сумну новину – його будинку немає. Також продюсер прикріпив відповідні фото, на яких видно зруйновану будівлю у вогні.

– Ні будинку, ні офісу більше немає! Всі живі! Що ж, відбудовуватимемося заново! – написав Фальоса.

Увечері, 16 березня, ворог обстріляв Подільський район у Києві. Снаряди потрапили до кількох приватних будинків, один із яких виявився музичного продюсера Юрії Фальоси. Внаслідок ворожого обстрілу спалах відбувся в трьох житлових будинках.

Раніше ми також писали, що російські загарбники зруйнували будинок Ігоря Кондратюка. Снаряд пошкодив фасад будинку, вибив усі вікна та зруйнував огорожу.

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Фото: Юрій Фальоса

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Війна в Україні
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