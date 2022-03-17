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Российские агрессоры разрушили дом музыкального продюсера Юрии Фалесы

17 марта 2022, 14:16
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Российские агрессоры разрушили дом музыкального продюсера Юрии Фалесы

В здание дома и офиса украинского музыкального продюсера Юрия Фалесы, расположенного в Киеве на Подоле, попал вражеский снаряд.

В Facebook Юрий опубликовал пост, в котором сообщил грустную новость — его дома нет. Также продюсер прикрепил соответствующие фото, на которых видно разрушеное здание в огне.

— Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново! — написал Фалеса.

Вечером, 16 марта, враг обстрелял Подольский район в Киеве. Снаряды попали в несколько частных домов, один из которых оказался музыкального продюсера Юрии Фалеси. В результате вражеского обстрела возгорание произошло в трех жилых домах.

Ранее мы также писали, что российские захватчики разрушили дом Игоря Кондратюка. Снаряд повредил фасад дома, выбил все окна и разрушил ограждение.

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Фото: Юрий Фалеса

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Війна в Україні
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