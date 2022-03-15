Украинский певец Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) рассказал, чем занимается во время войны.

Он выразил благодарность всем воинам, которые оберегают нашу страну, волонтерам, врачам и артистам, которые также не остаются в стороне. Поблагодарил Позитив и журналистов, которые постоянно освещают события.

— Я сейчас на Западной Украине. Привез сюда маму и несколько семей. Благодарен волонтерам, которые делают вот такой уют для всех, кто остался без дома… Тут очень тепло нас встречают. Мы тут пытаемся делать культурный бум, буквально позавчера мы сделали импровизированную акцию детям, — рассказал Завгородний.

Певец объяснил, что во время акции дети из разных уголков Украины обменивались игрушками.

— Дети должны чувствовать себя детьми… Делали мастер-класс по танцам… Мы делаем вот такую миссию, немного позитива даем тем, кто быв вынужден покинуть свои дома, — отметил Позитив.

Звезды украинского шоу-бизнеса сейчас всячески пытаются поддерживать народ и воинов ВСУ. Они записывают стихи, песни, видео, занимаются волонтерством и даже идут в терроборону. Кто из украинских звезд взял в руки оружие — читайте на Фактах ICTV.