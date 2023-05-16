Співачка Настя Каменських оскандалилася через “благодійний” розіграш. Артистка вирішила розіграти серед своїх підписників авто Infiniti та iPhone, а також пообіцяла відправити 100 тис. грн як донат ЗСУ.

Пост із розіграшем Настя оприлюднила в Instagram, однак через деякий час видалила його, оскільки на неї полилася хвиля хейту.

Користувачі мережі обурилися тим, що такий розіграш наразі зовсім недоречний, оскільки, якщо вже на те пішло, передати машину на фронт або зробити пожертвування українським військовим можна просто так.

Розлючені коментатори визнали це піаром під час війни. До речі, однією з умов конкурсу було – підписатися на всіх його організаторів, а це 94 акаунти, серед яких багато блогерів-мільйонників.

Знаєте, Настю, не час для такого. Краще скиньтеся зі своїми друзями з ваших підписок і купіть кілька машин на ці гроші. Викладіть звіт на своїх сторінках і тоді побачите шалену активність.

Що ви всі хочете машину? А перемоги нам не треба? Надішліть машину ЗСУ!

Краще просто купи авто хлопцям.

Нічого не маю проти, але візьміть і подаруйте цей автомобіль нашим захисникам, без всяких донатів.

Лютий кринж. Замість нормального доната підняти хайп і зловити підписників.

Віддайте ці гроші просто так на ЗСУ! У вас і так мільйони!

Яка ганьба і тупий хайп.

Може відразу потрібно віддати це авто на фронт? Навіщо цей розіграш? Щоб що? – пишуть користувачі мережі.

Віддайте просто так на ЗСУ! Каменських оскандалилася “благодійним” розіграшем / 2 зображення

Зараз на особистій сторінці Насті немає жодної згадки про розіграш, проте підписки так само “висять”. Ба більше, є окремий акаунт самого конкурсу, в якому детально розказано умови, що потрібно зробити, щоб виграти авто чи iPhone.

Тож незважаючи на те, що свою сторінку Настя почистила, розіграш ніхто не скасовував.