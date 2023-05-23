Українська блогерка Саша Бо потрапила в скандал на тлі розіграшу авто свого чоловіка. Так, усе почалося після публікації в Instagram, де знаменитість запропонувала взяти участь у конкурсі заради кросовера Nissan.

Так, розіграш автомобіля Саша вирішила зробити “на правах дружини” – це автомобіль її чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського. Блогер запевняє, що Nissan не битий, не фарбований, і не з Америки – його брали з салону. У авто всього один власник, транспорт у відмінному стані.

Щоб узяти участь у розіграші, потрібно підписатися на сторінки спонсорів – саме це й стало причиною скандалу. Як виявилося, серед списку є російськомовні блогери та навіть скандальна заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова.

Користувачі мережі зазначили, що краще б Саша Бо віддала автомобіль нашим захисникам у ЗСУ, а спонсори могли б самі організувати збір на транспорт для військових.

– Ви так розчаровуєте. До чого це все? Подаруйте це авто на армію! Або продайте його і купіть те, чого потребують військові! Список ваших людей – майже 100 осіб… То зберіться з ними і зробіть добру справу! Може, там пані все ж таки з краденою гуманітаркою і від себе дасть на допомогу ЗСУ, – пишуть підписники блогерки.

Фанати також заявляють, що цей автомобіль не вартий підписки на сторінки спонсорів.

– Подивилася, хто там у підписках, жодна машина не варта того, щоб на таке підписуватися. Може, й росіян немає, але багато хто так і веде російською мовою сторінки, – скаржаться користувачі.

Нагадаємо, що раніше у схожий скандал потрапила інша українська зірка – Каменських влаштувала розіграш авто. До транспорту співачка пообіцяла відправити 100 тис. грн як донат ЗСУ. Користувачі обурилися та заявили, що віддати авто військовим можна просто так.