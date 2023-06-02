Певица Настя Каменских впервые прокомментировала свой скандальный розыгрыш внедорожника.

Артистка подчеркнула, что живет согласно своей совести и всегда честна не только перед собой, но и перед аудиторией. Розыгрышем не хотела никого задеть, однако если сделала это, приносит извинения.

— Я собирала на автомобили для военных на своих концертах и этот гив стал еще одной активностью, откуда планировалось добавить средства в необходимую сумму сбора. Военные не были привлечены в самом гиве. Я сообщила, куда был направлен донат только для того, чтобы отчитаться людям, — поделилась Настя в интервью одному из изданий.

Добавляет, некоторые вопросы по этому поводу закрыла в личных разговорах, поскольку считает, что важные вещи стоит решать непублично.

Также говорит, одна из целей гива было — дать возможность кому-то получить приз, ведь поводов для радости сегодня не так уж много. Но так как взгляды людей разделились, конкурс пришлось отменить. Понимает то, что сейчас тяжело быть в оптимистическом настроении.

— Будто мы все и научились жить в режиме форс-мажора и эмоциональных качелей, но все равно каждому необходимо место для выхода эмоций. Регулярные обстрелы, постоянный страх, недосып из-за этого и тяжелый эмоциональный фон — это все дает о себе знать, поэтому мы можем резко реагировать на действия других людей, особенно публичных, потому что к ним всегда более высокие ожидания, — отмечает Каменских.

Признается, делает то, что должна, то, что умеет и то, что может, а не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Напомним, Настя Каменских оскандалилась “благотворительным” розыгрышем. В середине мая певица решила разыграть среди своих подписчиков авто Infiniti и iPhone, а также пообещала отправить 100 тыс. грн в качестве доната ВСУ.

После публикации соответствующего поста в Instagram на Каменских полилась волна хейта. Пользователи сети подчеркнули, что такие конкурсы сейчас неуместны, а передать авто на фронт или сделать донат можно просто так.