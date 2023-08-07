В сети разразился скандал после высказываний Позитива, Владимира Остапчука и блогера Богдана Буше о женской красоте. Это произошло на YouTube-шоу Остапчука, где троица отвечала на вопросы зрителей.

В этот раз зашла речь о растительности на теле женщины. Алексей Завгородний, Владимир Остапчук и Богдан Буше негативно высказались касательно волос на теле у противоположного пола, сопровождая разговор шутками.

— Мне это не ок. Я считаю, что девушка должна быть выбритой везде. Это ваша жизнь, но я смотрю на это и думаю: Ну ладно, тогда Карпаты в безопасности. Делайте депиляцию, чтобы все было красиво, ведь мы тоже стараемся быть красивыми, — заявил Остапчук.

Буше заявил, что девушка без депиляции не может быть на 10 из 10, а Позитив добавил, что зато будет тепло.

Реакция сети

Под видео на платформе пользователи сети раскритиковали слова звезд:

Мужчина не может быть 10/10, если нет 20 кубиков на животе.

Никогда бы не подумала, что у Остапчука такие гендерные стереотипы.

Я надеюсь, что я доживу до того момента, что естественность в женщине — это будет ок.

Позитив капец как разочаровал, ответы точно не как взрослого мужчины.

А теперь нужен выпуск с девушками о мужиках с такими вопросами.

Позиция Позитива

Певец решил прокомментировать свои слова после критики со стороны общества. Алексей сделал акцент на том, что это было его мнение, которое он не пытается навязывать, и извинился за слова.

— Это не было попыткой навязывания своего мнения другим или дискриминацией. Это ответ мужчины, которого не привлекают волосы на теле женщины. У каждого есть личные предпочтения, и каждый имеет право на самовыражение. “Отменять “человека за его мнение или вкус неправильно. А если депиляция стала популярной из-за мнения мужчин, то прошу прощения за это у девушек, — заявил Позитив.

Позиция Остапчука

Владимир также прокомментировал ситуацию — он заявил, что с самого начала предупредил о субъективном мнении, и не отвечает за всех мужчин. Шоумен добавил, что каждый человек имеет личные предпочтения.

— Мужчина имеет право говорить, что ему нравятся бритые женщины. Это личные предпочтения, а не сексизм до того момента, пока он не скажет, что женщина — это не женщина, если она не бритая, — заявил Остапчук.

Позиция Буше

Богдан Шелудяк (Буше) пока никак не комментировал свои слова.

В скандалы активно попадают и другие артисты — Лобода пела российские песни с желто-синим флагом. На концерте в Ницце звезда рассказывала на русском о том, через что проходят украинцы.