Співак Позитив (Positiff) презентував нову роботу – пісню Небо нахилю та кліп до неї. У композиції він розповідає про суперсилу кохання.

Новий трек Позитива створений на основі реальної історії друга артиста, який повернувся додому після довгих і виснажливих днів у зоні бойових дій, мріючи лише про зустріч з дружиною та дитиною.

– Ця пісня саме про ті емоції, що відчувають українці, які захищають найдорожче — свою любов до Батьківщини, сімʼї та коханої людини. А головне — вони знають, що на них завжди чекають вдома ті, заради кого вони нахиляють небо та рвуть зорі. Адже коли ти любиш, ти здатен на неймовірні речі, у тебе зʼявляються справжні суперсили, – коментує співак.

Додає, що наразі перебуває у стосунках, а тому для нього немає нічого важливішого за очі коханої людини, поруч із якою завжди хочеться бути сильним і впевнено казати: Візьми мене за руку, не хвилюйся. Ми через усе пройдемо разом, тільки довіряй мені!

Кліп до пісні був знятий на Коростишівському кар’єрі. У ньому артист зізнається у своїх почуттях в емоційному монолозі, здіймається в небо, на швидкості проноситься на мотоциклі та біжить у перегонах зі своїм внутрішнім я.

Режисером ролика став Марк Тельпіс.