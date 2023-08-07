Співачка Світлана Лобода знову потрапила в скандал – цього разу через слова на своєму концерті в Ніцці. Артистка вийшла на сцену, де виконувала російськомовні пісні, обмотавшись українським прапором.
Поява Лободи з прапором України на тлі виконання пісень російською багатьом не сподобалася – в умовах війни зірки активно відмовляються від своєї творчості російською або ж перекладають треки українською.
З жовто-синьою накидкою артистка заговорила зі слухачами, розповідаючи про труднощі, з якими стикаються українці на тлі війни. При цьому Світлана розмовляла російською.
– Багато видалося випробувань. Я знаю, що ці випробування, звичайно ж, не прості. Але кожна сильна людина повинна вірити в себе, – говорила Лобода зі сцени.
Фанати дорікнули їй за подібний крок – артистці вигукували запитання про те, чому вона не розмовляє українською і не співає українських пісень.
Користувачі мережі в Instagram артистки також висловили свою думку:
- Не розумію. Слава Україні говорить, топить за неї, а співає російською – де логіка?
- Скоро без трусів вийде, одним прапором обмотана.
- Бідолаха, не знає, якою мовою співати.
- Лицемірство суцільне.
Це не перша спроба Лободи повернутися в український шоубізнес. Наприклад, був скандал із благодійним концертом для Охматдиту, про який не знали в лікувальному закладі.
Після цього Світлана виступила в Харкові, де образила дівчину, яка нагадала українцям, що Лобода багато років будувала свою кар’єру в Росії.