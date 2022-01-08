Українська співачка Руслана презентувала музичний фільм Різдвяний Сон.

В основу нової роботи зірки увійшли п’ять колядок: Тиха ніч, Утішмося, Нова Радість, Добрий вечір тобі, пане господарю і Різдвяний Плєс. Усі вони записані у стилі колискових.

На створення різдвяного фільму Руслану надихнула власна колискова Ходить Сон, яку вона презентувала у грудні 2021 року.

– Цьогорічний різдвяний проект особливий і не схожий на попередні. Усі ці колядки я багато разів виконувала. Але цього року вони зазвучать по-новому – у стилі моєї Колискової. Я створювала аранжування власноруч у новому для себе стилі та образі, – зізналася Руслана.

До роботи над музичним матеріалом артистка залучила віртуоза-скрипаля світового масштабу – Василя Попадюка та віртуозного цимбаліста, відомого по проектах НАОНІ – Андрія Войчука.

Раніше Руслана розсекретила свої плани на материнство. Вона зізналася, що хоче народити дитину, а потім усиновити ще одну.

Руслана з чоловіком задумалися про усиновлення, коли перші біженці переїхали з Донецька до міст по всій Україні через бойові дії на Донбасі.

Співачка зазначила, що родина для неї є головним пріоритетом. Вона хоче зробити чоловіка щасливим, оскільки він мріє про повноцінну родину.