Руслана розсекретила свої плани на материнство

Популярна українська співачка Руслана домовилася зі своїм чоловіком Олександром Ксенофонтовим народити власну дитину, а потім усиновити ще одну.

У цьому артистка зізналася в одному із останніх інтерв’ю.

За словами Руслани, рішення спочатку мати власне потомство, ймовірно, пов’язано з психологією. Про усиновлення пара задумалася, коли перші біженці переїхали з Донецька до міст по всій Україні через бойові дії на Донбасі.

– Коли ти матимеш власну дитину, тоді можна порушувати інші питання. Ми просто вирішили, що не мінятимемо те, на що я маю налаштуватися сама, – розповіла співачка.

Як зазначила Руслана, її батьки були стурбовані тим, що народження дитини стоятиме для артистки на першому місці, а кар’єра – на другому.

На це вона відповіла, що родина для неї є головним пріоритетом. Співачка хоче зробити чоловіка щасливим, оскільки він мріє про повноцінну родину.

Раніше завести потомство їм заважало бурхливе життя, проте тепер Руслана офіційно озвучила, що хоче дитину. Співачка також залишила послання всім дівчатам про те, що народження малюка є єдиним сенсом життя.

Джерело: Бацман

Фото: Instagram Руслани