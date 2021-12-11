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Персони

Руслана розсекретила свої плани на материнство

11 Грудня 2021, 10:43
Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Руслана

Популярна українська співачка Руслана домовилася зі своїм чоловіком Олександром Ксенофонтовим народити власну дитину, а потім усиновити ще одну.

У цьому артистка зізналася в одному із останніх інтерв’ю.

За словами Руслани, рішення спочатку мати власне потомство, ймовірно, пов’язано з психологією. Про усиновлення пара задумалася, коли перші біженці переїхали з Донецька до міст по всій Україні через бойові дії на Донбасі.

– Коли ти матимеш власну дитину, тоді можна порушувати інші питання. Ми просто вирішили, що не мінятимемо те, на що я маю налаштуватися сама, – розповіла співачка.

Як зазначила Руслана, її батьки були стурбовані тим, що народження дитини стоятиме для артистки на першому місці, а кар’єра – на другому.

На це вона відповіла, що родина для неї є головним пріоритетом. Співачка хоче зробити чоловіка щасливим, оскільки він мріє про повноцінну родину.

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Раніше завести потомство їм заважало бурхливе життя, проте тепер Руслана офіційно озвучила, що хоче дитину. Співачка також залишила послання всім дівчатам про те, що народження малюка є єдиним сенсом життя.

Джерело: Бацман

Фото: Instagram Руслани

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