Украинская певица Руслана представила музыкальный фильм Різдвяний Сон.

В основу новой работы звезды вошли пять колядок: Тиха ніч, Утішмося, Нова Радість, Добрий вечір тобі, пане господарю і Різдвяний Плєс. Все они записаны в стиле колыбельных.

На создание рождественского фильма Руслану вдохновила собственная колыбельная Ходит Сон, которую она представила в декабре 2021 года.

— Этот рождественский проект особенный и не похожий на предыдущие. Все эти колядки я много раз исполняла. Но в этом году они зазвучат по-новому – в стиле моей Колыбельной. Я создавала аранжировку собственноручно в новом для себя стиле и образе, — призналась Руслана.

К работе над музыкальным материалом артистка привлекла виртуоза-скрипач мирового масштаба – Василия Попадюка и виртуозного цимбалиста, известного по проектам НАОНИ – Андрея Войчука.

Ранее Руслана рассекретила свои планы на материнство. Она призналась, что хочет родить ребенка, а затем усыновить еще одного.

Руслана с мужем задумались об усыновлении, когда первые беженцы переехали из Донецка в города по всей Украине из-за боевых действий на Донбассе.

Певица отметила, что семья для нее является главным приоритетом. Она хочет сделать мужа счастливым, поскольку он мечтает о полноценной семье.