Дикі танці на цимбалах: Руслана згадала Євробачення на Україна має талант

У четвертому випуску шоу Україна має талант виступив гурт Zapal, який підкорив співачку Руслану.

Колектив складається з трьох учасників, які грають цимбалах, гітарі та кахоні. Хлопці прагнуть популяризувати українську культуру. Вони вірять, що на цимбалах можна грати і сучасну музику.

Вони виконали хіт Руслани Дикі танці, з яким вона перемогла на пісенному міжнародному конкурсі Євробачення у 2004 році. Співачка доєдналася до них та запалила на сцені шоу.

Гурт Zapal отримав чотири Так від суддів, а Руслана пообіцяла у майбтньому зробити спільний номер з хлопцями.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У четвертому випуску додаткове суддівське крісло зайняла народна артистка України Руслана Лижичко.

Ведучим шоу Україна має талант став Григорій Решетник, а залаштунки проекту глядачам показує співачка Jerry Heil.