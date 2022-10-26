Disney та Marvel Studios представили трейлер різдвяного спецвипуску Вартових галактики. Це останній проєкт четвертої фази.

У новому епізоді ми побачимо таких героїв, як Пітер Квілл, Дракс, Мантіс, Небула, Ракета, Ґрут, Краглина, Космо.

Зараз дивляться

Зважаючи на все, більшість подій будуть крутитися навколо Дракса і Мантіс. Вони вирішили вирушити на землю і знайти актора Кевіна Бейкона для свого друга Пітера Квілла, який сумує за Гаморою. Селебриті є героєм його дитинства, тож друзі вирішили зробити для Пітера сюрприз.

Прем’єра спецвипуску Вартових галактики відбудеться 25 листопада на стримінговому сервісі Disney+.

Раніше Marvel Studios представила трейлер супергеройського фільму Людина-мураха і Оса: Квантоманія. Ця кінострічка стане початком п’ятої фази кіновсесвіту.