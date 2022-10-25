Вийшов перший трейлер супергеройського фільму Людина-мураха та Оса: Квантоманія. Саме ця картина стане початком п’ятої фази кіновсесвіту Marvel.

Супергеройський екшен буде третім сольником колишнього злочинця Скотта Ленга, якого грає Пол Радд. Він став супергероєм Людиною-мурахою.

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У новому фільмі він разом зі своєю дівчиною Гоуп ван Дайн (Еванджелін Ліллі), яка також відома як супергероїня Оса, та її батьками Генком Пімом (Майкл Дуглас) і Джанет ван Дайн (Мішель Пфайффер) досліджуватимуть квантовий вимір, де на них чекає багато відкриттів.

З’являться в картині і інші супергерої, наприклад – супергероїня Висота. Це донька Скотта Кейсі, яку в більш дорослому віці грає акторка Кетрін Ньютон.

Зйомки фільму проходили в Туреччині, прем’єра запланована на зиму 2023 року, а саме на 17 лютого.