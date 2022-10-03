Компанія Marvel випустила трейлер довгоочікуваної картини Чорна пантера: Ваканда назавжди. Вихід фільму відбудеться наступного місяця, тож глядачам показали фінальний проморолик.

У двохвилинному відео показали уривки битв у місті, а також повінь, з якою доведеться справлятися головним героям. Звичайно, не обійшлося і без візуальних змін – у ролику показали оновлені костюми Залізного серця та Шурі. Судячи з відео, принцеса візьме на себе роль Чорної пантери.

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Як завжди, Marvel запросила світових зірок, щоб зіграти у фільмі – глядачі зможуть насолодитися присутністю Летіші Райт, Мартіна Фрімана, Анджели Бассетт та Лупіти Ніонго.

Картину знімав режисер Раян Куглер, який також працював над першою частиною фільму про Ваканду та супергероїв.

Зважаючи на все, це останній супергеройський фільм від Marvel у 2022 році – днями Disney оновив графік виходу фільмів про супергероїв. Так, після Чорної пантери у прокаті з’явиться Людина-мурашка та Оса: Квантоманія – вихід фільму заплановано на лютий 2023 року. Всього у компанії 17 картин, які розкажуть більше про всесвіт Marvel і героїв у різних фазах її існування.