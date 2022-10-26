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Рождество и путешествие на Землю: трейлер праздничного спецвыпуска Стражей Галактики

26 октября 2022, 09:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Рождество и путешествие на Землю: трейлер праздничного спецвыпуска Стражей Галактики

Disney и Marvel Studios представили трейлер рождественского спецвыпуска Стражей Галактики. Это последний проект четвертой фазы.

В новом эпизоде мы увидим таких героев, как Питер Квилл, Дракс, Мантис, Небула, Ракета, Грут, Краглина, Космо.

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Судя по всему, большинство событий будут крутится вокруг Дракса и Мантис. Они решили отправится на землю и найти актера Кевина Бейкона для своего друга Питера Квилла, который грустит по Гаморе. Селебрити является героем его детства, поэтому друзья решили сделать для Питера сюрприз.

Премьера спецвыпуска Стражей Галактики состоится 25 ноября на стриминговом сервисе Disney+.

Ранее Marvel Studios представила трейлер супергеройского фильма Человекмуравей и ОсаКвантоманияЭта кинолента станет началом пятой фазы киновселенной.

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